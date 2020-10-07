فيديو.. “جريدة الرجل الثاني” لـ صابر الرباعي تقترب من 34 ألف مشاهدة على يوتيوب

المستقلة/منى شعلان/ حققت أغنية “جريدة الرجل الثاني” ، للفنان صابر الرباعي ، أكثر من 33 ألف مشاهدة خلال 24 ساعة ، من طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

والأغنية من كلمات الشاعر الكبير نزار قباني، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع وتسجيل ميشال فاضل، وإخراج وليد ناصيف.

وتضمنت كلمات الأغنية: “أنا هنا بعد عام من قطيعتنا.. ألا تمُدين لي بعد الرجوع يداك.. ألا تقولين ما أخبارها سُفني.. أنا المُسافر في عينيك دون هُدى.. مالون عينيك إني لست أذكر كأني قبل لم أعرفهما أبدا.. جريدة الرجل الثاني ومعطفه وتبغه لم يزل في الصحن متقدا.. حملتُ من طيبات الصين قافلة وجئت أٌطعم عصفورين قد رقدا.. آه وجئت أحمل تاريخي على كتفي وحاضرًا مرهق الأعصاب مضهدا.. جريدة الرجل الثاني ومعطفه وتبغه لم يزل في الصحن متقدا..ماذا أصابك هالوجه مفاجئة وهل توهمتِ أني لن أعود غدا.. إني لأبحث في عينيكِ عن قدري وعن وجودي ولكن لا أرى أحدا.. جريدة الرجل الثاني ومعطفه وتبغه لم يزل في الصحن متقدا”.

والأغنية كان مقررًا طرحها منذ أيام وتم تأجيلها نظرًا لوفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، وفقا لتدوينة لصابر قال فيها :” أعلم أنكم تنتظرون بفارغ الصبر فيديو كليب جريدة الرجل الثاني الذي كان من المُقرر عرضه هذه الأيام، لكنني قررت تأجيل عرضه وذلك بعد الخبر الصادم والحزين برحيل أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد رحمه الله”.