فيديو.. “تورتة ورسالة ورقم 16″حكاية شهر سبتمبر مع سلمى حايك
المستقلة /منى شعلان/ يبدو أن شهر سبتمبر الجاري ، يحمل مناسبات سعيدة فى حياة النجمة العالمية سلمى حايك، أولها ، إحتفلها منذ قليل ، بوصول عدد متابعيها إلى 16 مليون متابع ، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.
ونشرت حايك، مقطع فيديو لها ، وهي تمسك تورتة وبها رقم 16 وعلقت:” أنا لا أحتفل بهذه الحلوى لسلمى حايك ، بل أحتفل من أجل 16 مليون متابع”.
كما احتفلت سلمى حايك ، صاحبة الـ 54 عاماً بعيد ميلاد ابنتها فالنتينا، أمس ، ونشرت حايك صورة لها مع طفلتها، عبر حسابها موقع “إنستغرام”، ووجهت لها رسالة قائلة :”لم أرغب أبدًا فى وجود شخص ما بقدر ما تمنيت أن تدخل حياتى ، نشكرك على حضورك قبل ثلاثة عشر عامًا فى يوم مثل اليوم لإلقاء الضوء على حياتنا ،أنت أعظم معلم لى، أعظم فرح وأعظم أملي ، أحببتك قبل ولادتك وسأحبك إلى الأبد ،عيد ميلاد سعيد يا نجمتي اللامعة”.
وأيضا شاركت الفنانة سلمى حايك ، جمهورها بعيد ميلادها الذى تزامن حلوله أول الشهر الجاري ، ونشرت حايك صورًا جديدة لها عبر إنستغرام ، احتفالًا بعيد ميلادها ، وعلقت قائلة: “أنا ممتنة للغاية وفخورة لكل سنة من سنواتي الـ 54، أشكركم على كل أمنيات عيد الميلاد، وخاصة للمعجبين الذين قاموا بعمل حساب خاص لعيد ميلادي كهدية”.
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Valentina, I never wished for someone to exist as much as I wished for you to come into my life. Thank you for showing up thirteen years ago on a day like today, “Peace Day”, to illuminate our lives. You are my greatest teacher, my greatest joy and my greatest hope. I loved you before you were born and I’ll love you forever. Happy birthday, my shining star. 💫✨🌟 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Valentina nunca deseé tanto la existencia de alguien como deseé que tu vinieras a mi vida. Gracias por haber llegado hace trece años en un día como este, “El Día de la Paz”, a iluminar nuestras vidas. Tu eres mi más grande maestra, mi más grande alegria y mi más grande esperanza. Te amé antes que nacieras y te amare por siempre. Felicidades mi estrella brillante. 💫✨🌟 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #internationaldayofpeace
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