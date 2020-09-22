فيديو.. “تورتة ورسالة ورقم 16″حكاية شهر سبتمبر مع سلمى حايك

المستقلة /منى شعلان/ يبدو أن شهر سبتمبر الجاري ، يحمل مناسبات سعيدة فى حياة النجمة العالمية سلمى حايك، أولها ، إحتفلها منذ قليل ، بوصول عدد متابعيها إلى 16 مليون متابع ، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

ونشرت حايك، مقطع فيديو لها ، وهي تمسك تورتة وبها رقم 16 وعلقت:” أنا لا أحتفل بهذه الحلوى لسلمى حايك ، بل أحتفل من أجل 16 مليون متابع”.

كما احتفلت سلمى حايك ، صاحبة الـ 54 عاماً ‏بعيد ميلاد ابنتها فالنتينا، أمس ، ونشرت حايك صورة لها مع طفلتها، عبر حسابها موقع “إنستغرام”، ووجهت لها رسالة قائلة :”لم أرغب أبدًا فى وجود شخص ما بقدر ما تمنيت أن تدخل حياتى ، نشكرك على حضورك قبل ثلاثة عشر عامًا فى يوم مثل اليوم لإلقاء الضوء على حياتنا ،أنت أعظم معلم لى، أعظم فرح وأعظم أملي ، أحببتك قبل ولادتك وسأحبك إلى الأبد ،عيد ميلاد سعيد يا نجمتي اللامعة”.

وأيضا شاركت الفنانة سلمى حايك ، جمهورها بعيد ميلادها الذى تزامن حلوله أول الشهر الجاري ، ونشرت حايك صورًا جديدة لها عبر إنستغرام ، احتفالًا بعيد ميلادها ، وعلقت قائلة: “أنا ممتنة للغاية وفخورة لكل سنة من سنواتي الـ 54، أشكركم على كل أمنيات عيد الميلاد، وخاصة للمعجبين الذين قاموا بعمل حساب خاص لعيد ميلادي كهدية”.