فيديو : تواجد “الجيش الامريكي” في استعلامات السفارة ببغداد

تابع اخر اخبار وكالة الصحافة المستقلة على جوجل نيوز

المستقلة/  تواجد القوات الامريكية العسكرية في استعلامات السفارة ببغداد.

IMG_4482

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

التعليقات مغلقة.