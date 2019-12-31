فيديو : تواجد “الجيش الامريكي” في استعلامات السفارة ببغداد آخر تحديث ديسمبر 31, 2019 شارك الخبر المستقلة/ تواجد القوات الامريكية العسكرية في استعلامات السفارة ببغداد. https://www.mustaqila.com/wp-content/uploads/2019/12/IMG_4482.mp4 https://www.mustaqila.com/wp-content/uploads/2019/12/d9c_XsSc-HTwe2QH.mp4 IMG_4482 إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام ليصلك كل ما هو مميز من موقعنا قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف اخر الاخبار صور : الحشد الشعبي ينشر صور المصابين بالقنابل أمام السفارة الأمريكية اخر الاخبار الخارجية العراقية ستدعي السفير الامريكي على خلفية قصف مقرات حزب الله اخر الاخبار حداد عام لمدة ثلاثة ايام على أرواح شهداء الأنبار اخر الاخبار الحشد الشعبي: 20 جريح إثر إطلاق من داخل السفارة الأمريكية التعليقات مغلقة. كل الاخبار سياسية اقتصادية امنية رياضية صحة فن منوعات عربي و دولي دولي عربي علوم و تكنولوجيا مقالات
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