فيديو.. تفاصيل خلاف أحمد السقا وتامر حسني بسبب الفلوس

المستقلة/ منى شعلان/ تصدر فيلم “الفلوس” للفنان المصرى “تامر حسني” ، مؤشر البحث جوجل فى مصر ، اليوم السبت ، بعدما حل الفنان المصري أحمد السقا ضيفًا على أولى حلقات برنامج “السيرة” مع الإعلامية وفاء الكيلاني، على شاشة “dmc” المصرية ، وكشف عن وجود خلاف بينه وبين تامر حسني.

وروى السقا ، أن الخلاف كان بسبب مشهد ظهر فيه السقا كضيف شريف في فيلم تامر حسني الأخير “الفلوس”، قائلًا: فوجئت بصورتي ببوستر فيلمه الفلوس، ومكتوب عليه بطولة أحمد السقا، وده ضايقني لأني مقدمتش غير مشهدًا كضيف شرف، ولما عاتبته مرة يقول لي البوستر عمله معجبين ومرة يقولي ده الشركة المنتجة، وده أثر نفسيًا عليا وأثر في شغلي”.

وتابع: “أنا زعلان من تامر حسني، وأنا لو مش بحبه مش هزعل منه كده، تامرطلب مني المشاركة في مشهد ضمن فيلمه الأخير الفلوس، وهو ظهر معي وجاملني في فيلم ولد الغلابة، الواحد يقول اللي ليه واللي عليه”.

وعن تعمد تامر حسني إصدار البوستر بهذا الشكل، قال السقا: “معتقدش هو ممكن يكون عداها.. بس مش متعمد.. واضح كان مشغول.. بس كان في إيده يمنع الكلام ده.. لكن الحركة ضايقتني إلا أن ذلك لايعني قطيعتي مع تامر فلو قدامي دلوقتي وقالي سامحني هعديها والموضوع خلصان..وتابع موجها حديثه إلى الكاميرا”خلاص انا سامحتك ياعم تامر”.

فيلم “الفلوس” تدور أحداثه حول سيف، الذي يعمل نصاب محترف، وتستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا نهائية من الخدع واﻷلاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

الفيلم بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، على ربيع، محمد سلام، عائشة بن أحمد، عمر زهران، جوهرة، مي عز الدين، أحمد السقا، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج سعيد الماروق، وإنتاج مشترك بين “نيوسينشيري، ودولار فيلم” ، وتم عرضه لأول مرة فى السينمات المصرية العام الماضي.