فيديو.. تفاصيل تحول حفل كمال وشاكوش و الشيخ بلبنان لمشاجرة بالأسلحة

المستقلة/ منى شعلان/ شهد حفل مطربى المهرجانات الشعبية ، حسن شاكوش و عمر كمال ، والمطرب اللبناني وديع الشيخ ، و الذى أقيم فى لبنان مساء الخميس، أحداث شغب ومشاجرات بالأسلحة بين جمهور الحفل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقاطع فيديو لما حدث ، أظهرت دخول مجموعة من الحاضرين في مشاجرة كبيرة مع تكسير الزجاجات، والتراشق بالكراسي، وهرب البعض من قاعة الحفل ، وسط اتهامات من متعهد الحفل لأحد منافسيه بإرسال بلطجية لتخريب الحفل ، وانتشار الفوضى فى المكان.

وكشف حسن شاكوش تفاصيل ماحدث فى تصريحات خاصة لـ”المستقلة” ، مؤكدا أن السبب وراء حدوث مشاجرة بين الجمهور هو متعهد الحفل الذى سمح بدخول 1500 شخص للحفل فى حين أن المكان يسع 700 فردا فقط.

وأوضح أن المشاجرة وقعت فى البداية بين اثنين ، ولكن الأمر تطور بعد ذلك وتدخلت أطراف كثيرة ، مما أدى إلى إنصرافه من الحفل برفقة عمر كمال.

ويشار إلى أن آخر أعمال مطربى المهرجانات الشعبية حسن شاكوش و عمر كمال ، مهرجان “هنعمل لغبطيطا” وتم طرحه بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، والمهرجان من توزيع إسلام ساسو، ومن كلمات إسلام المصري، وحقق حتى الآن نحو 44 مليون مشاهدة منذ طرحه في 25 أغسطس الماضي.