فيديو : تفاصيل الجريمة التي تسببت فى القبض على الممثل الأمريكى”شون وايس”

المستقلة/ منى شعلان/ ألقت شرطة مدينة ماريسفيل بولاية كاليفورنيا، القبض على الممثل الأمريكي شون وايس ، متلبسا بتهمة السطو على مرآب سيارات ، وهو تحت تأثير تعاطي مادة الميثامفيتامين المخدرة، وفقا لما ذكرته الشرطة الأمريكية.

وقالت شرطة مدينة ماريسفيل بولاية كاليفورنيا: “عثرنا على شون وايس وهو يقوم بخرق مرآب للسيارات في فان نويس بكاليفورنيا، قبل أن يتحطم الزجاج الأمامي لسيارة كان بداخلها، وذلك في أثناء استجابتهم للاستغاثة”.

حيث أن هذه لم تكن المرة الأولى التي يتم القبض فيها على الأمريكي شون وايس، حيث ألقي القبض عليه عام 2017، وتم الحكم عليه بالسجن 5 أشهر، إلا أنه أطلق سراحه بعد 12 يوما ، كما تم ضبطه العام الماضي بسبب جريمة ارتكبها تحت تأثير المخدرات في ولاية كاليفورنيا.

وأثار خبر القبض على الممثل الأمريكي شون وايس متلبسا بجريمة السطو على مرآب السيارات، ضجة عبر مواقع التواصل الإجتماعى في الولايات المتحدة الأمريكية.