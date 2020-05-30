فيديو : تشييع جنازة حسن حسني وسط غياب للفنانين

شيع جثمان الفنان الراحل حسن حسني، ظهر اليوم السبت، إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة في محافظة الفيوم، وسط حضور عدد قليل من الأسرة والأقارب فقط، وذلك بعد وفاته، فجر اليوم، عن عمر ناهز الـ 89 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة.

ولم يحضر الجنازة من الفنانين إلا المطرب الشعبي سعد الصغير، والفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، فيما غابت غالبية الفنانين، وذلك كإجراء احترازي من فيروس كورونا الذي انتنشر في الآونة الأخيرة.

وغيّب الموت الفنان المصري حسن حسني، اليوم، عن عمر ناهز الـ 89 عامًا، إثر أزمة قلبية مفاجئة، تاركًا خلفه إرثا فنيًا ضخمًا قادرًا على تخليد اسمه إلى الأبد.

وكان الفنان الراحل قد مر بعدة وعكات صحية سابقة، دخل على إثرها المستشفى، وتولت نفقاتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي يرأسها المنتج تامر مرسي.

جدير بالذكر أن الفنان حسن حسني كان قد تعاون في آخر أعماله مع الفنان أحمد حلمي في فيلمه الأخير ”خيال مآتة“، كما ظهر في دراما رمضان 2019 بمسلسل ”أبو جبل“.