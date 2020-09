فيديو.. ترامب يعلن عن مفاجآت قادمة على خلفية توقيع إتفاقية بين الإمارات والبحرين وإسرائيل

المستقلة/منى شعلان/ وقع الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، ورئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نيتنياهو ووزير خارجية الإمارات، عبدالله بن زايد آل نهيال، ووزير الخارجية البحرين عبد اللطيف الزيانى على اتفاق سلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين في البيت الأبيض.

ونشر ترامب مقاطع فيديو ، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر ، يجمعه بوزير خارجية الإمارات ، ووزير خارجية البحرين ، قبل بدء مراسم الاتفاقية ، وعلى خلفية هذا اللقاء أكد ترامب، عن استعداده لعقد صفقة مع إيران إذا فاز بفترة رئاسية ثانية بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب فى كلمته بعد عقد الاتفاقية :” ان هناك 5 أو 6 دول أخرى قد تنضم إلى توقيع اتفاقية مع إسرائيل قريبا كما نجري محادثات متقدمة معاهم”.

وأضاف فى كلمته : “أعتقد أن الفلسطينيين يرون ما يحدث، وسنرى الفلسطينيين ممتثلين في مرحلة ما للسلام، ودون سفك للدماء ، مضيفاً إن العداء بين العرب واليهود “أكذوبة” تناقلتها الأجيال.

ويرى الرئيس الأمريكي أن الاتفاقات تؤكد على التحرر من النهوج الفاشلة السابقة، كما أن سكان الشرق الأوسط لن يسمحوا لكراهية إسرائيل أن تكون ذريعة من أجل التطرف”.

كما أعرب ترامب عن تشرفه بمخاطبة الأمة الإسلامية من السعودية في أولى زياراته الخارجية ، كما أكد أن واشنطن تقوم بخطوة كبيرة لتحقيق السلام في المنطقة.

وذكر ترامب أن حكومات إسرائيل والإمارات والبحرين سوف تتبادل السفراء وستتعاون فيما بينها كدول صديقة ، كما إنه سيسمح للمسلمين من حول العالم بزيارة المسجد الأقصى.

من ناحية أخرى أعلن ترامب أن الإمارات يمكنها شراء مقاتلات إف 35 الأمريكية ، على الرغم من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق رفض إسرائيل صفقة بيع المقاتلات الأمريكية إلى الإمارات.

وقال عبدالله بن زايد، وزير خارجية الإمارات في حفل توقيع اتفاق السلام في البيت الأبيض، في كلمته، إنه يقف اليوم يمد يد السلام ويستقبل السلام، مؤكدا أنه في الإسلام نقول “اللهم أنت السلام ومنك السلام”.

كما أشار أن الاتفاق سوف يغير قلب الشرق الأوسط وسوف يرسل الأمل إلى جميع العالم، مؤكدا أن المبادرة لم تكن ممكنا لولا جهود الرئيس ترامب، مشيرا إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، والمستشار جاريد كوشنر، الذين سعوا لهذا الإنجاز الكبير.

