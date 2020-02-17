فيديو.. «ترامب» يستعرض بـ«الوحش» في سباق سيارات

(المستقلة) ممدوح بليغ/ دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد سباق «دايتونا 500» الشهير للسيارات بشكل استعراضي في سيارته الليموزين على مضمار السباق بعد تحليقه بطائرته الرئاسية فوق الحشد.

وقام سائق ترامب بلفة كاملة في المضمار بالسيارة الرئاسية المعروفة باسم «الوحش» وسط هتافات المشجعين، بحسب وكالة أنباء رويترز.

وفي تعزيز لجهوده على مستوى الولايات المتحدة لإعادة انتخابه بعد تبرئته في محاكمته في مجلس الشيوخ الأمريكي، قام ترامب بدور رئيس السباق الذي يجري في ولاية فلوريدا وهي من الولايات غير المحسومة في عام الانتخابات.

وأمام حشد من نحو مئة ألف شخص أعطى ترامب إشارة البدء للسباق قائلا «أيها السادة أديروا محركات سياراتكم».

وخاطب ترامب مؤيديه، الذين كانوا يهتفون «أربع سنوات أخرى»، قائلا «نحن نحب بلدنا ويشرفني حقيقة أن أكون معكم»، ثم توقف ترامب لالتقاط صور مع أنصاره.

وكثير من الناس في القاعدة المحافظة لترامب هم من محبي سباقات ناسكار الأمريكية للسيارات. وانتهزت حملة ترامب ظهوره لرفع لافتة قرب حلبة السباق وإذاعة إعلان تلفزيوني أثناء بث قناة فوكس للسباق.

تعرف على مواصفات «الوحش» سيارة الرئاسة الأمريكية

تم تقديم سيارة «الوحش» الرئاسية أول مرة عام 2018 لتحل محل «كاديلاك ون»

مصنعة من قبل جنرال موتورز والتي تعد «تحفة تكنولوجية» ودفاعية، إذ توفر الحماية القصوى

مزودة بهاتف متصل بالأقمار الاصطناعية، بالإضافة إلى نوافذ مضادة للرصاص وأبواب مدرعة وإطارات غير قابلة للثقب.

تتميز الإطارات غير القابلة للثقب بأنها مزودة بحلقات فولاذية، وتتيح لها الاستمرار في القيادة حتى بعد تضرر الإطارات الخارجية.

صنعت النوافذ المضادة للرصاص من 5 طبقات من الزجاج والبولي كربونات، وهي مغلقة بالكامل باستثناء نافذة السائق ولمسافة 3 بوصات فقط.

إلى جانب النوافذ، فإن الأبواب مضادة للرصاص أيضا، وهي مصفحة بسمك 8 بوصات ومضادة أيضا للهجمات الكيماوية.

تمتلك السيارة أسلحة رشاشة تعمل بواسطة الضخ، كما ثبت عليها قاذفات قنابل الغاز، وهي مزودة بنظام مكافحة الحرائق في الجزء الخلفي منها، ونظام إطلاق الدخان للتشتيت أو الحجب، فضلًا عن مضخة للأكسجين للحالات الطارئة.