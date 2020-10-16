فيديو.. تامر حسني يقع فى ورطة مع الجمهور بسبب “مبطلناش احساس”

المستقلة/ منى شعلان/ طرح الفنان المصرى تامر حسني، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “مبطلناش احساس” من ألبومه الجديد “خليك فولاذي”، وذلك من المقرر طرحه قريبا عبر قناته الرسمية بموقع الشهير “يوتيوب”.

وتقول كلمات الأغنية: (كبرنا وعقلنا مابقاش كلامهم يشغلنا، ولا بنهتم نعرف ناس بتهملنا، كبرنا وفهمنا عرفنا إن الوجع أوقات، بيجى ويمشى بس عشان يعلّمنا، بطّلنا نقيس مقامتنا بعيون الناس، مش كل الناس بتشوف ولا كل الناس تتقاس، بطّلنا نحب زيادة مبطّلناش إحساس، سيبنا اللى بيسيبنا وبطّل بُعده يتعبنا، بقينا مع اللى فاز بقلوبنا وكسبنا، كبرنا فى عينينا ودى الحاجة اللى تعنينا،بقينا ندوس على الأوجاع تعلّينا).

وتعرض تامر حسني، لهجوم حاد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي، بعد طرح أغنيته الجديدة ، وجاءت التعليقات كالتالي:” ضعيفة الأغنية كلمات ولحن وتوزيع ،حلوة بس كنت مستني أقوي من كده ، الاغنيه حلوه كلماتها حلوه بس لو اللحن والموسيقي هاديه أو حزينه كانت هتبقي أحلى ، ضيعت جمال الاغنيه بالموسيقى دي وضاعت حلاوه الكلمات .

أغنية” مبطلناش احساس” من كلمات محمد القاياتي، ومن ألحان محمد حمزة، ومن توزيع أمين نبيل، ومن ميكساچ هاني محروس، ومن ماستر چلال حمداوي”.