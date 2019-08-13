فيديو .. تاجر المخدرات يتنكر بمظهر ابنته للهروب من السجن

(المستقلة)..عرض التلفزيون الصيني المركزي، الإثنين 12 أغسطس/آب 2019، مقطع فيديو يُظهر لحظة محاولة فرار تاجر المخدرات البرازيلي من السجن، بعدما تنكر بثياب ابنته ووضع قناعاً ليبدو شبيهاً لها، قبل أن تقبض عليه الشرطة، وينتحر في النهاية.

ويظهر كلاوفينو دا سيلفا (42 عاماً) في الفيديو متنكراً بثياب ابنته، وبيّن الفيديو كيف أن دا سيلفا كان بينه وبين باب الخروج من غرفة التدقيق خطوات معدودة فقط.

وشكّ الشرطي الذي يتفحص أوراق الزوار بتاجر المخدرات دا سيلفا، وأدرك عناصر الأمن ذلك سريعاً، فتقدموا نحوه وصوبوا أسلحتهم عليه، ولم يجد أمامه خياراً سوى الاستسلام.

وعثرت السلطات البرازيلية، الثلاثاء 6 أغسطس/آب 2019، على جثة دا سيلفا داخل زنزانته، وقالت إنَّه شنق نفسه على ما يبدو.

وألقت السلطات القبض على كلافينو دا سيلفا، وهو تاجر مخدرات يبلغ من العمر 42 عاماً، وكان يقضي عقوبة السجن لعشرات السنين، أثناء محاولته الهرب من السجن، السبت 3 أغسطس/آب 2019.

وفي تحوّل مفاجئ، قال مسؤولو السجن في مدينة ريو دي جانيرو، إنهم عثروا على سيلفا ميتاً في زنزانة، بوحدة شديدة الحراسة، في مجمع سجن بانجو.

وأضافت سلطة السجن في بيان «يبدو أن النزيل شنق نفسه باستخدام ملاءة سرير»، مشيرة إلى أنَّها فتحت تحقيقاً في الأمر.

وقالت سلطة سجون ريو إن ابنة سيلفا وسبعة أشخاص آخرين اعتُقلوا للاشتباه في محاولتهم مساعدته على الهرب. وأضافت أن سيلفا نُقل إلى سجن شديد الحراسة وسيواجه عقوبة.

وقالت صحيفة The Guardian البريطانية في وقت سابق، إنَّ خطة دا سيلفا كانت على ما يبدو تتضمَّن أن يترك ابنته البالغة من العمر 19 عاماً داخل السجن، وتنظر الشرطة حالياً في دورها المحتمل كشريكة في محاولته الفاشلة للهروب من سجن جيريسينو، التي قام بها يوم السبت 3 أغسطس/آب 2019.

ونشرت وزارة إدارة السجون في ريو دي جانيرو صوراً تُظهر دا سيلفا مُرتدياً قناع فتاة من السليكون، وشعراً مستعاراً داكناً طويلاً، وسروالاً ضيِّقاً من الجينز، وسترة وردية اللون عليها صورة كارتونية لحلوى الدوناتس، ونشروا أيضاً مقطع فيديو كان فيه السجين يخلع قناعه وبعض الملابس التي ارتداها ويقول اسمه بالكامل.