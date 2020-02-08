(فيديو).. بينهن نانسي عجرم وميريام فارس.. فنانات بدرجة أمهات

(المستقلة) – منى شعلان/تحرص بعض الفنانات على مشاركة جمهورهن ، بصور أو مقاطع فيديو لهن مع أطفالهن ، بشكل دائم على السوشيال ميديا.

وكثيرا مايتفاعل الجمهور مع هذه الفيديوهات أو الصور ، ويشعر بقربه من الحياة الشخصية للفنانة، وأنها على طبيعتها بعيدا عن الشكل الذى إعتادت أن تظهر به لجمهورها.

وفى هذا التقرير نرصد تلك اللحظات الغالية، لبعض الفنانات مع أطفالهن :

نانسي عجرم

تعد الفنانة اللبنانية «نانسي عجرم» من أكثر النجمات حرصاً على مشاركة الجمهور بصورها أو فيديوهات لها مع بناتها ، حيث لاتفوت أى مناسبة عائلية لها حتى تشارك جمهورها فرحتها ، وقد إحتفلت عجرم ، من عدة أشهر ، بتعميد ابنتها الصغيرة «ليا» ، ونشرت صورا لطفلتها وعلقت قائلة: “لبّستك الأبيض ومن قلبى عم صلّي.. كل إيامك تكون مضوايي فرح وحب.. أنت بسمة حياة الماما والبابا واخواتك”.

كما نشرت أيضا ، مقطع فيديو يجمعها بابنتها الصغرى “ليا”، مصحوبا بأغنيتها التي أهدتها لها ، وظهرت خلال الفيديو وهى تلاعبها ، وعلقت: “قلبي”.

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سيرين عبد النور

الفنانة اللبنانية «سيرين عبد النور» ، تحرص دوما على مشاركة جمهورها بصورا أو فيديو لها طفلها كريستيانو ، حيث نشرت مؤخرا ، مقطع فيديو لها وهى تداعب طفلها وتلعب معه ، وهو يحاول وضع أصبعه فى انفها ، وعلقت على الفيديو قائلة : اه هيك بيلعبوا الصبيان؟ دمرني ، ونال الفيديو العديد من الإعجابات والتعليقات لدى جمهورها.

ميريام فارس

الفنانة اللبنانية «ميريام فارس» نادرًا ، ماتنشر صورا لها مع نجلها ، ولكنها يوم الثلاثاء الماضي، إحتفلت بعيد ميلاد نجلها جايدن ، و شاركت جمهورها بصورا من الإحتفال ، وعلقت قائلة: بتمنالك كل شي حلو بالدني يا حبيب قلبي ، صرلي 4 سنين ما بشوف الفرحة والأمل إلا من عيونك، أنت دنيتي وحياتي وفرحتي، عقبال المية يا ماما.

جنات

الفنانة المغربية «جنات» ، من الفنانات التى تحرص على إخفاء وجه طفلتها ، ولكنها لم تستطع أن تخفى أمومتها ، حيث نشرت مقطع فيديو يجمعها بابنتها “جنات”، وهي تغني لها ، الأغنية الشهيرة “عيون القلب” للفنانة المصرية الراحلة نجاة ، وعلقت جنات قائلة : “الأمومة تلك الكلمة التي تشعر بها فقط ولا توصف، اللهم ارزق كل مشتاق بالذرية الصالح”.