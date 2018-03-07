فيديو..بوتين يروج لكأس العالم 2018 باستعراض مهاراته الكروية

(المستقلة)..ظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بفيديو ترويجي يستعرض فيه مهاراته الكروية، بمناسبة تبقِّي 100 يوم فقط على انطلاق بطولة كأس العالم لعام 2018 في روسيا.

الفيلم القصير الذي أنتجته الفيفا، يضم عدداً من الوجوه البارزة وهي تحاول إبقاء الكرة في الهواء، مع التركيز على مهارات بوتين الاحترافية المزعومة في كرة القدم.

ويظهر بوتين في نهاية مقطع الفيديو مع جيانو إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث يرتدي كلاهما بذلاتٍ أنيقة، ويتبادلان ركل الكرة في غرفة فخمة.

وكانت اللمسة الـ100 للكرة ضربة، رأس قوية أداها بوتين.

وقالت صحيفة صحيفة The Sun البريطانية، إنه بلا شك قد جرى تعديل الفيديو بذكاء ليبدو بوتين وإنفانتينو أكثر مهارة مما نتوقع، لأنَّهما يبدوان مسيطرين على الكرة طوال الوقت، ولم تلمس الكرة الأرض أبداً.

يبدأ الفيديو بالكلمات: “بعض الأشخاص لا يسعهم انتظار أكبر عرض على وجه الأرض”، في إشارةٍ إلى بطولة كأس العالم التي تستضيفها روسيا.

بدأ اللاعب الإنكليزي واين روني اللمسات المئة، قبل الانتقال إلى المهاجم البرازيلي رونالدو.

ثم تبعهما العديد من النجوم الدوليين، منهم الإسباني كارلوس بويول، والنيجيري جي-جي أوكوشا لاعب فريق بولتون الإنكليزي.

وظهر أسطورة الأرجنتين دييغو مارادونا عند اللمسة رقم 20، وكان يوازن الكرة بقدمه أثناء الاتكاء على منضدة المطبخ.

ثم تلاه اللاعب الأسترالي هاري كويل، واللاعب السعودي سامي الجابر، أكثر اللاعبين السعوديين مشاركةً في المباريات الدولية (باستثناء حراس المرمى).

وكان السويدي توماس برولين اللاعب السابق الذي فشل تماماً في تجربته مع نادي لييدز الإنكليزي من الوجوه المشاركة غير المتوقع ظهورها ضمن أساطير كرة القدم بالفيديو.

وكان كارلوس فالديراما من اللاعبين السابقين الذين يزخر بهم الفيديو، وظهر بشعره الأفرو الأشقر المميز.

وظهر باولو وانشوب وبيتر شمايكل واللاعب الفرنسي دايفيد تريزيغيه في نهاية مقطع الفيديو، قبل أن تستقر الكاميرات على بوتين وإنفانتينو.

وبالانتقال بين مجموعة لاعبي كرة القدم والرئيسين، تحقق هدف الـ100 ركلة، وتمكَّن النجوم من الحفاظ على الكرة في الهواء.

وانتهى الفيديو بعبارة: “روسيا 2018. 100 يوم على الانطلاق”.

تبدأ نهائيات كأس العالم، في 14 يونيو/حزيران، وتنتهي في 15 يوليو/تموز. وتقام المباريات على 12 ملعباً في 11 مدينة روسية.