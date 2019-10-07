فيديو: بوتين يحتفل بعيد ميلاده 67 في جبال سيبيريا

(المستقلة).. احتفل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعيد ميلاده 67 ، يوم 7تشرين الأول/أكتوبر، بعيدا عن صخب المدينة، وتحديدا في غابات التايغا الكثيفة في سيبيريا، وفق ما نقلت الصحافة المحلية عن متحدث باسم الرئاسة.

وأظهرت صور الرئيس الروسي وهو يتجول في الغابات السيبيرية، رفقة وزير دفاعه سيرغي شويغو.

ويختلف احتفال هذا العام عن احتفالات الرئيس السابقة، والتي كان يختار فيها قضاء وقته مع نظرائه الحاليين. ففي السنة الماضية كان رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني أحد ضيوف بوتين المدعوين إلى عيد ميلاد الرئيس الروسي.

وفي سنة 2017 قال بوتين إنه قضى وقت الاحتفال بعيد ميلاده مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي تربطه به علاقة جيدة على ما يبدو.

المصدر: يورونيوز