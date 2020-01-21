فيديو: بهذا الفيلم حققت “ليلى علوي” حلم حياتها

المستقلة/ منى شعلان/ كشفت النجمة المصرية ليلى علوي، عن المهنة التى كانت تتمنى أن تعمل بها، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

ونشرت علوي، مقطع فيديو ، من فيلمها “كلمة السر” ، وظهرت خلاله وهى تصلح إحدى السيارات، وعلقت قائلة: ” كلنا اتسألنا السؤال ده لما كنا صغيرين نفسك لما تكبر تطلع إيه، كان عندى رد الناس بتستغربه حتى لما كبرت إنى أبقى مهندس ميكانيكى وافتح ورشة مقدرتش احقق ده فى الواقع بس حققته فى “عايدة” من فيلم “كلمة السر” كان نفسك تطلع إيه؟”.

ويشار إلى أن الفنانة ليلى علوي ، قد احتفلت منذ أيام، بعيد ميلاد نجلها خالد ، برفقة عدد من نحوم الفن ، كما إحتفلت أيضا علوي مؤخرا ، بعيد ميلادها، الذي يوافق يوم 4 يناير.