فيديو.. “بكاء نجوى كرم ومتسابقة تخطف الأنظار” انطلاق الحلقة الأولى من برنامج “The Voice Senior”

المستقلة/ منى شعلان/ إنطلقت الحلقة الأولى من برنامج “ذا فويس سينيور” بموسمه الأول، مساء اليوم، على قناة MBC، والذي يعرض يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام 8:30 مساءً.

وتضم لجنة تحكيم البرنامج كل من الفنان هاني شاكر وسميرة سعيد وملحم زين ونجوى كرم ، وافتتحت الحلقة الأولى من البرنامج، بغناء لجنة التحكيم الخاصة به، أغنية “توبة” للراحل عبد الحليم حافظ، على مسرح البرنامج، وسط استعراض راقص ، مع توزيع جديد للأغنية.

كما استطاعت إحدى متسابقات الحلقة الأولى وتدعى داني حاتم ، أن تلفت أنظار أعضاء الجنة بسبب مظهرها الذي لا يبدو إنها في عمر الـ 60.

و دخلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، في نوبة بكاء على الهواء، وذلك بسبب نجل “داني حاتم” ، حيث قدمت المتسابقة اللبنانية داني حاتم موال “موعود وعلى هدير البسطة”، للفنانة الكبيرة فيروز، وعلى الرغم من عدم التفات لجنة التحكيم لها، إلا أن الفنانة نجوى كرم طلبت من نجليها أن يأتيا للمسرح.

وفوجئت نجوى بباتريك نجل داني وهو يطبع قبلة على كتفها لتسأله عن سبب ذلك فرد عليها بقوله ليخبر والدته أنها بمثابة كل شيء بالنسبة له، ولم تتمالك نجوى دموعها، وسمحت لجنة التحكيم لنجليها أن يغنيا أغنية خاصة لها.

كما أهداها الفنان اللبناني ملحم زين، بوكيه ورد لتشاركه فيه نجوى كرم وتهدي نجليها وردا مؤكدة أن الحب يؤلمها.

داني حاتم تغني لفيروز موال موعود وع هدير البوسطة في #MBCTheVoiceSenior pic.twitter.com/8IYIAOjYAX — MBC The Voice (@mbcthevoice) October 7, 2020

كما تقدم السوري فيصل حلاق، ذو الـ65 عاما، لبرنامج وغنى فيصل حلاق أغنية “كرمال النسيان” للفنان ملحم بركات ، ولف له الأربعة حكام مقاعدهم.

واختار “حلاق” الفنانة نجوى كرم، لكي ينضم لفريقها بالبرنامج، وكشف عن العلاقة التي كانت تجمعه بنجوى كرم، إذ أنهما كانا جيران منذ حوالي 25 عاما، وبالفعل بمجرد كشفه عن اسمه، تعرفت عليه وصعدت المسرح وقبلته، وقالت: “تعالى أبوسك”.

فيصل الحلاق صاحب الصوت الضخم يغني كرمال النسيان ويهز المسرح بصوته #MBCTheVoiceSenior pic.twitter.com/F2iqyOuDSm — MBC The Voice (@mbcthevoice) October 7, 2020

بعد ثلاثين سنة نجوى كرم تلتقي بجار الطفولة في #MBCTheVoiceSenior pic.twitter.com/9VxcoLHSIq — MBC The Voice (@mbcthevoice) October 7, 2020

وتبدأ قناة “MBC” بعرض النسخة العربية من البرنامج العالمي “The Voice Senior”، وتلتقي خلاله الأصوات الكبيرة على المسرح، حيث يتنافسون ضمن فئة عمرية مخضرمة تفوق الستين عامًا، ويهدف البرنامج لتحقيق الحلم الأكبر من الشهرة والنجومية وتوصيل المواهب للجمهور العربي في كل مكان، وتسليط الضوء عليها.

ويقدم البرنامج كل من ياسر السقاف وأنابيلا هلال اللذان يرافقا المشتركين على المسرح ويشاركان المشاهدين الكواليس أيضًا، وتضم لجنة تحكيم البرنامج كل من الفنان هاني شاكر وسميرة سعيد وملحم زين ونجوى كرم.