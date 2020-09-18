فيديو.. “بفستان أخضر والعزف على البيانو” ياسمين صبري فى أحدث ظهور

المستقلة/ منى شعلان/ تحرص الفنانة ياسمين صبري، من حين لآخر ، مشاركة جمهورها صورًا من تفاصيل حياتها اليومية ، وخاصة أثناء ممارستها الرياضة من داخل صالة الجيم، كما تشارك صورها مع زوجها رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة.

وشاركت صبري ، جمهورها اليوم ، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات انستغرام، صورة جديدة لها ، وظهرت مرتدية فستان قصير باللون الأخضر ، ويصل سعره إلى 536 جنيها استرليني.

كما نشرت ، ياسمين عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على إنستغرام، فيديو لها وهى تعزف على البيانو.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري هو مسلسل “فرصة تانية”، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة‎ ، وتم عرضه فى السباق الرمضاني السابق.