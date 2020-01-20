فيديو: بعد ساعة من طرحها.. “كازانوفا” لمحمد رمضان تتخطى الـ 100 ألف مشاهدة

المستقلة/ منى شعلان/ طرح الفنان محمد رمضان، أحدث أعماله الغنائية وهى أغنية “كازانوفا” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وبعد مرور ساعة على طرح الأغنية ، حققت 140 ألف مشاهدة ، وحصدت كثيرا من التعليقات الإيجابية، وتشارك رمضان ، غناء “كازانوفا” المطربة يسرا الجندي ، الأغنية كلمات وألحان فرغلي بلاكس، وإسلام شندي وإسلام كنكا.

ويشار إلى أن يسرا الجندي مغنية اشتهرت مشروعها الغنائي “طاخ”، رفقة الموسيقي وعازف الجيتار عز شهوان.

جدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان طرح مؤخرا أغنية “رايحين نسهر” بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الجديدة وحققت أكثر من 22 مليون مشاهدة على “يوتيوب”.