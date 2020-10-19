فيديو.. بعد ساعات من طرحها.. “ودعت روحي” لـ ماجد المهندس تقترب من 200 ألف مشاهدة

فيديو.. بعد ساعات من طرحها.. “ودعت روحي” لـ ماجد المهندس تقترب من 200 ألف مشاهدة

المستقلة / منى شعلان/ طرح الفنان العراقي ماجد المهندس أغنية جديدة تحمل اسم “ودعت روحي”، باللهجة الخليجية، عبر قناة تركي آل الشيخ الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” ، وتقترب الأغنية من 200 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها.

وتعاون ماجد المهندس خلال تلك الأغنية مع رئيس هيئة الترفيه السعودي تركي آل الشيخ، في كتابة الكلمات، والملحن نواف عبد الله والموزع زيد نديم، وفي المكساج جاسم محمد، والوتريات تامر فيضي.

وتقول كلمات الأغنية: “ودعت روحي من قبل ما أودعك.. أشوفها تطلع.. ولو ماودها وليلة فراقك.. والعيون تطالعك حسيت.. كن العمر وقّف عندها والدمعة اللي.. قلبّت مواجعك طاحت غصب.. ولا قدرت أردها وأصابعي.. عيت تفك أصابعك في اللحظة اللي.. صرت ماني قدها كنك تناديني.. وماني سامعك وكني مع الدنيا.. وصلت لحدها”.

وتعد أغنية “الحكم لله ثم لـ آل سعود” آخر أعمال ماجد المهندس، والتي أهداها للعائلة المالكة السعودية، بمناسبة احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ 90.

كما طرح الفنان ماجد المهندس فيديو كليب “حبيبتى”، وحققت أكثر من مليون مشاهدة بعد مرور شهر على طرحها بالقناة الرسمية للفنان العراقي بموقع يوتيوب.