فيديو.. بعد رحيله.. من هو المطرب المصري “طاهر مصطفى” معجزة الطرب الأصيل ؟

المستقلة/ منى شعلان/ كان من أعذب الأصوات وكان معجزة في طفولته ، أطلق عليه معجزة الطرب الأصيل ، عرف بأنه الطفل المعجزة ، المطرب المصرى طاهر مصطفى ، الذى رحل عن عالمنا ، مساء أمس ، إشتهر فى بداية التسعينات بأداء العديد من الأغاني لكبار المطربين مثل كوكب الشرق أم كلثوم ، وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ، وقدم ألبومه الأول بعنوان “الأمل” .

نال شهرة واسعة فى طفولته ، وقدم طاهر ، 4 ألبومات أعاد فيها تقديم أغان لأم كلثوم ومحمد عبدالوهاب، واشتهر بأدائه لأغنية ” من غير ليه ” لموسيقار الأجيال وحقق من خلالها شهرة كبيرة جدا في مرحلة التسعينات .

طاهر مصطفي كان كفيف البصر، وهو ابن محافظة المنصورة ، ولكن طاهر مثله مثل كل نجوم الطفولة كان يجب عليه التوقف عن الغناء في مرحلة النمو وتغير الصوت في فترة المراهقة، والتي لم يرجع منها “طاهر” كما كان، وحاول عدة محاولات مع اغاني فريد الأطرش، ولكنها لم تكن في قوة ونجاح ما لاقدمه من قبل والأهم انتشار اغانيه التي قدمها في فترة الطفولة، فأكمل طريقه في الغناء في الملاهي الليلية.

وعاش طاهر فى مدينة الغردقة ، مع والدته ، وعمل فى الفنادق هناك ، وكان يقدم حفلات غنائية ، حتى اللحظات الأخيرة من وفاته ، كان يحيى حفلاً غنائيا ، إلا أن توفى فى منزله ، عن عمر ناهز 42 عاما.