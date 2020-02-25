فيديو: بعد تصدرها تريند جوجل.. الكويتية ريم النجم ترد على شائعة وفاتها

(المستقلة) – منى شعلان/ تصدرت الإعلامية الكويتية ريم النجم ، تريند ، محرك البحث جوجل ، فى الدول العربية بعد ساعات من انتشار خبر وفاتها، نتيجة تعاطيها جرعة زائدة من المخدرات، وأنه تم العثور عليها جثة هامدة داخل شقتها.

لتخرج الإعلامية الكويتية ، عن صمتها ، وترد على تلك الشائعة، من خلال مقطع فيديو ، لها عبر حسابها بموقع سناب شات أكدت من خلاله أنها ما زالت حية تُرزق.

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فقالت ريم باكية : ” الحمد لله أنا بصحة وخير وعافية وأنا حية والإشاعة اللي طلعت عليا اسم الله عليا، الله يعطيني طولت العمر والصحة والعافية”.

وتابعت: ” أنا إيش سويت لكم، مرة ترقص، ومرة ميتة بشقتها بسبب جرعة مخدرات زائدة، علشان أنا مسالمة وما أرد ولساني مو طويل يطلعون هذي الإشاعات علي؟”.

يشار إلى أن ريم نجم هيب إعلامية كويتية تعود اصولها إلى السعودية من مواليد 16 أبريل 1985 حيث عملت مدرسة لمادة التربية الفنية، وبدأت مواهبها منذ الطفولة، كما أنها انضمت للعمل كإعلامية عبر قناة الراي لتقديم البرنامج اليومي “رايكم شباب” ، وكان الجمهور ينتظر برنامج ريم المميز “فوانيس رمضان” والتي كانت تقدمه خلال شهر رمضان في العام 2018، وشكل خبر وفاتها صدمة لدى العديد من المتابعين.