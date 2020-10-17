فيديو.. بعد تصدرها تريند جوجل.. أبرز تصريحات نيللي كريم فى “السيرة”
المستقلة/ منى شعلان/ تصدرت النجمة المصرية نيللى كريم، مؤشر البحث جوجل فى مصر ، اليوم ،السبت ، بعد لقائها مساء أمس ، ببرنامج “السيرة”، الذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى، والذى يعرض على قناة dmc المصرية ، وكشفت نيللى خلال اللقاء عن أسرار جديدة تذاع لأول مرة عن حياتها الشخصية.
ومن أبرز تصريحات نيللى كريم:
– كرهت الرجالة ومش هاتجوز تانى ، وقررت أعيش لنفسى ومع نفسى.
– الجواز ملهوش كتالوج، الجواز زى البطيخ، جوازاتى الاثنين كانت قرعة.
– لا أفضل تحويل سيرتى الذاتية لعمل فنى.
– اهدى سيرتى لوالدى لانه ملحقش يفرح بيا و بكل نجحاتى.
– جدى وجدتى حبوا مامتى جدا خاصة أنها روسى وتأقلمت بسرعة أثناء وجودها في مصر .
- فاجئت أهلى بزواجى دون علمهم، وكان عمرى 17 عاما وذلك بعد وفاة والدى بشهور قليلة،و كان الفرق بينى و بين زوجى 10 سنين واستمر 9 سنين و تانى جوازة كانت بسرعة.
– قضيت طفولتى فى روسيا وكنت بزوغ من المدرسة فى مع صحابى و نروح السينما و نأكل آيس كريم.
– تعرضت للخيانة الزوجية
ويذكر أن النجمة نيللى كريم ، شاركت فى الموسم الرمضاني السابق ، بمسلسل بـ100 وش، بطولة آسر ياسين، ومصطفى درويش وإسلام إبراهيم، وعدد كبير من الفنانين، وتأليف أحمد وائل وعمرو الدالى، إخراج كاملة أبو ذكرى ، وحقق نجاحا كبيراً ، ومن المنتظر عمل جزء ثانى قريبا.
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