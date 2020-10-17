فيديو.. بعد تصدرها تريند جوجل.. أبرز تصريحات نيللي كريم فى “السيرة”

المستقلة/ منى شعلان/ تصدرت النجمة المصرية نيللى كريم، مؤشر البحث جوجل فى مصر ، اليوم ،السبت ، بعد لقائها مساء أمس ، ببرنامج “السيرة”، الذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى، والذى يعرض على قناة dmc المصرية ، وكشفت نيللى خلال اللقاء عن أسرار جديدة تذاع لأول مرة عن حياتها الشخصية.

ومن أبرز تصريحات نيللى كريم:

– كرهت الرجالة ومش هاتجوز تانى ، وقررت أعيش لنفسى ومع نفسى.

– الجواز ملهوش كتالوج، الجواز زى البطيخ، جوازاتى الاثنين كانت قرعة.

– ‏لا أفضل تحويل سيرتى الذاتية لعمل فنى.

– ‏ اهدى سيرتى لوالدى لانه ملحقش يفرح بيا و بكل نجحاتى.

– ‏جدى وجدتى حبوا مامتى جدا خاصة أنها روسى وتأقلمت بسرعة أثناء وجودها في مصر .

‏- ‏فاجئت أهلى بزواجى دون علمهم، وكان عمرى 17 عاما وذلك بعد وفاة والدى بشهور قليلة،و كان الفرق بينى و بين زوجى 10 سنين واستمر 9 سنين و تانى جوازة كانت بسرعة.

– قضيت طفولتى فى روسيا وكنت بزوغ من المدرسة فى مع صحابى و نروح السينما و نأكل آيس كريم.

– تعرضت للخيانة الزوجية

ويذكر أن النجمة نيللى كريم ، شاركت فى الموسم الرمضاني السابق ، بمسلسل بـ100 وش، بطولة آسر ياسين، ومصطفى درويش وإسلام إبراهيم، وعدد كبير من الفنانين، وتأليف أحمد وائل وعمرو الدالى، إخراج كاملة أبو ذكرى ، وحقق نجاحا كبيراً ، ومن المنتظر عمل جزء ثانى قريبا.