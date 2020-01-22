فيديو: بعد تشكيل الحكومة اللبنانية.. إليسا: “مابتمنى أكون وزيرة بها”

المستقلة/ منى شعلان/كرمت جامعة القديس يوسف في بيروت ، الفنانة اللبنانية إليسا ، اليوم، لمشاركتها في حملة التوعية ضد مرض سرطان الثدي ، تحت شعار ماتنسي.

وفى لقاء تليفزيونى ، لها على هامش التكريم ، قالت إليسا : أنها إستطاعت أن توصل رسالة بالتوعية من مرض سرطان الثدى ، لأنها أصبحت قاضيتها ، وعندما سألتها المذيعة ، هل يمكن أن تصبحين وزيرة الصحة بالحكومة اللبنانية الجديدة ، علقت الفنانة اللبنانية قائلة :” مابتمنى أكون وزيرة فى هيك حكومة”.

وقد علقت إليسا ، على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة ، قائلة فى تغريدة لها: ” ما عم بفهم وين راحوا الثوار؟ هلق كل الشغل اللي انعمل تا بالآخر تصير القصة إنو راضيين بحكومة لا بتشبه الثورة ولا بتمثلها ولا بتعكس اللي طالبو فيه الناس من ٣ أشهر لليوم؟ أيمتى استسلمنا؟.

#اليسا انا من خلال فنى قدرت اوصل رساله توعيه كبيرة لانها صارت قاضتي

وانا ما بتمنى اكون وزيرة فى هيك حكومة ❤@elissakh pic.twitter.com/vSE6DkjYNI — rania ahmed (@rani2290) January 22, 2020