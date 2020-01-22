فيديو: بعد تشكيل الحكومة اللبنانية.. إليسا: “مابتمنى أكون وزيرة بها”
المستقلة/ منى شعلان/كرمت جامعة القديس يوسف في بيروت ، الفنانة اللبنانية إليسا ، اليوم، لمشاركتها في حملة التوعية ضد مرض سرطان الثدي ، تحت شعار ماتنسي.
وفى لقاء تليفزيونى ، لها على هامش التكريم ، قالت إليسا : أنها إستطاعت أن توصل رسالة بالتوعية من مرض سرطان الثدى ، لأنها أصبحت قاضيتها ، وعندما سألتها المذيعة ، هل يمكن أن تصبحين وزيرة الصحة بالحكومة اللبنانية الجديدة ، علقت الفنانة اللبنانية قائلة :” مابتمنى أكون وزيرة فى هيك حكومة”.
وقد علقت إليسا ، على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة ، قائلة فى تغريدة لها: ” ما عم بفهم وين راحوا الثوار؟ هلق كل الشغل اللي انعمل تا بالآخر تصير القصة إنو راضيين بحكومة لا بتشبه الثورة ولا بتمثلها ولا بتعكس اللي طالبو فيه الناس من ٣ أشهر لليوم؟ أيمتى استسلمنا؟.
#اليسا انا من خلال فنى قدرت اوصل رساله توعيه كبيرة لانها صارت قاضتي
وانا ما بتمنى اكون وزيرة فى هيك حكومة ❤@elissakh pic.twitter.com/vSE6DkjYNI
— rania ahmed (@rani2290) January 22, 2020
ما عم بفهم وين راحوا الثوار؟ هلق كل الشغل اللي انعمل تا بالآخر تصير القصة إنو راضيين بحكومة لا بتشبه الثورة ولا بتمثلها ولا بتعكس اللي طالبو فيه الناس من ٣ أشهر لليوم؟ أيمتى استسلمنا؟
— Elissa (@elissakh) January 22, 2020
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