فيديو.. “بعد الهجوم عليها بسبب سعاد حسني” بدور البراهيم توجه رسالة لمنتقديها

المستقلة/ منى شعلان/ تعرضت خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم ، لإنتقادات واسعة من قبل متابعيها ، خلال الساعات الماضية، بعدما قارنت نفسها ، بالفنانة الراحلة سعاد حسني من حيث ملامح الوجه.

ونشرت البراهيم ، مقطع فيديو لها عبر تطبيق “سناب شات”، قائلة: ” مع إحترامي لسعاد حسني وعائلتها والشعب المصري الحبيب، أنفي أحلى من أنف سعاد حسني، كمقاييس الجمال ، أنا أشوف نفسي أنفي أحلى من أنفها “.

وأضافت: ” سعاد حسني لو على شبابها في الزمن هذا كانت إتجهت إلى الفيلر والبوتوكس ورفعت حواجبها النازلة ، ووجهت رسالة لمنتقديها قائلة :”أنتو دائمًا كدا بنت البلد تسقطون فيها وتشككون بجمالها، وتشككون بجنسيتها، شئتم أم أبيتم أنا أشوف نفسي أنفي أحلى من أنف سعاد حسني “.

واعتبر البعض ما تقوم به بدور البراهيم ، ماهو إلا للشهرة وإثارة الجدل حولها فقط ، وليس هناك ما يدعو أن تقارن نفسها بالفنانة الراحلة سعاد حسني.

وأعلنت بدور البراهيم، فى وقت سابق ، تفاصيل انفصالها عن زوجها من خلال مقطع فيديو عبر “سناب شات”، أكدت من خلاله أن الخلافات اشتعلت بينها وبين زوجها بسبب منعه لها من التواصل مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بعدما تعودت على هذا الأمر على مدار 7 سنوات، وأنها لم تتحمل الابتعاد عن متابعيها ، وأثر ذلك على حالتها النفسية ، فضلا عن الاختلاف بينهما فى الطباع ، فتم الطلاق لذلك.