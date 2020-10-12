فيديو.. بعد إخلاء سبيل “هيا الشعيبي” بكفالة مالية.. شقيقها يذبح خروفا

المستقلة/ منى شعلان/ أخلت النيابة العامة الكويتية سبيل الفنانة الكوميدية هيا الشعيبي، اليوم الإثنين ، عقب التحقيق معها بشأن مقطع الفيديو المخل للأداب العامة الذي تم بثّه عبر حسابها في تطبيق “سناب شات” وتسبب في القبض عليه والتحقيق معها.

وقد أمرت النيابة بالإفراج عن هيا الشعيبي مقابل كفالة مالية قدرها 2000 دينار، فى قضية نشر فيديو مخالف للآداب العامة في سناب شات”.

ونشر ثائر الشعيبي ، شقيق الفنانة الكويتية مقطع فيديو ، يرصد لحظة وصول شقيقته هيا الشعيبي إلى منزلها فور إخلاء سبيلها من النيابة ، وبمجرد وصول سيارتها ركض أبناؤها إليها لكي يحتضنوها وهي تبكى ، في الوقت الذي كان فيه ثائر قد أحضر خروفا لكي يذبحه بمجرد دخول شقيقته إلى منزلها.

وقد تصدر هاشتاج بعنوان براءة هيا الشعيبي ، موقع التدوينات القصيرة تويتر ، من أجل الإفراج عن الفنانة الكويتية ، وتعاطف معاها الكثيرون.