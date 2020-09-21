فيديو.. “بعد إختبار الحمل وظهوره بالحجاب” هل تحول الإماراتي بدر خلف إلى أنثى؟

المستقلة/ منى شعلان/ حالة الجدل خلقها خبير التجميل الإماراتى بدر خلف ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ ظهوره من سنوات ، وحتى يومنا هذا ، لتشبه بالنساء وتقديمه فيديوهات تخص المرأة عن كيفية الحفاظ على بشرتها وشعرها، مع نشر صورا له بعد تغيير هيئته إلى أنثى من خلال تطبيق “فيس آب ” الشهير.

ويطلق بدر ، على نفسه إسم “كيكة” في إشارة منه لبشرته التي يصفها بطبقات الكيك ، واللافت للنظر أن خلف يتحدث دائما عن نفسه بصيغة الأنثى.

ويظهر خلف دائما من خلال صوره بملامح أنثوية ، وبمكياج كثيف ، مع شعره الطويل، والاحتفاظ بشاربه وذقنه فى بعض الأحيان، وبشكل متعمد ربما ينشر مقاطع فيديو له وهو يرقص على أنغام إحدى الأغنيات الشهيرة ، مصحوبة بتعليقات مثيرة للتساؤل ، بالإضافة إلى إرتدائه ملابس الفتيات.

وبالنظر لما ينشره بدر ، عبر موقع تويتر ، سنجد مؤخرا أنه نشر صورة اختبار حمل وعلق عليه قائلا: “صباح الخير، مفيش مبروك” ، كما نشر أمس صورة له وهو يضع فوق رأسه حجاب، وعلق قائلاً:”حجابي سر سعادتي .

وبالرغم من استنكار رواد السوشيال ميديا من أفعاله إلا أنه لم يحدد جنسه حتى الأن، فهو من المعروف أنه رجلا، لكن أفعاله توضح بأنه أنثى.

بدر خلف هو مدون إماراتي، يبلغ من العمر 27 سنة، ولد في الإمارات العربية المتحدة ، وعمل في المجال الإعلامي من خلال شبكة قنوات “دبي تي في” ، ترك العمل الإعلامي واتجه إلى عملا أخر وهو “خبير تجميل”.

وقد تداولت بعض الصحف الإماراتية مؤخرا خبر نحو إقدام شرطة الجرائم الإلكترونية بالإمارات، وذلك على إغلاق حساباته الشخصية التي اعتبرها البعض منافية لعادات الشعب الاماراتي، وحيث يتابعه الكثير من العرب عبر حسابه على تطبيق السناب شات.

شرايكم باللون الجديد؟

اسم الصبغة " كاكاوي غامق "

Chocolate brown pic.twitter.com/kRSRclFUDH — Bader Khalaf | بدر خلف (@iambaderkhalaf) September 16, 2020

محد بيخرب الانوثة غيركم !

قوموا اهتموا وحطوا ماسكات يلا pic.twitter.com/rY3sSo9Wor — Bader Khalaf | بدر خلف (@iambaderkhalaf) September 20, 2020