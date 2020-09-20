فيديو.. “بطريقة كوميدية”ياسمين عبدالعزيز تسخر من أحمد العوضي بسبب كلمة

المستقلة/منى شعلان/ بروحها المرحة وبطريقتها الكوميدية ، سخرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز ، من زوجها الفنان أحمد العوضي ، بسبب تكرره كلمة “فاهمة قصدى” ، بشكل ملحوظ ، فى أخر لقاء تليفزيوني له.

ونشرت ياسمين ، مقطع فيديو مجمع للقطات لها من برنامج معكم منى الشاذلي، وهي توضح أن لديها “لازمة” تقولها دائما وأنها تكررها كثيرا وهى كلمة ” فاهمة حاجة”، ويقابلها لقطات للعوضى ، من نفس البرنامج وهو يقول”فاهمة قصدى”.

وتفاعل الجمهور ، بشكل كبير مع الفيديو المنشور ، وجاءت التعليقات كالتالي :” طبعتى عليه ، ربنا يحفظكم يارب، اللى بيحب حد بيتكلم نفس كلامه لايقين على بعض، الحب ياشباب “.

من ناحية أخرى ، كشف الفنان أحمد العوضي ، لأول مرة تفاصيل زواجه من الفنانة ياسمين عبدالعزيز ، فى لقائه مع الإعلامية منى الشاذلى ، مؤكدا أن ياسمين تكبرها بحوالى 6 سنوات فقط ليس أكثر من ذلك كما يتردد.