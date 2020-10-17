فيديو.. بسمة وهبة من داخل غرفة العمليات: لا تنسوني من الدعاء

فيديو.. بسمة وهبة من داخل غرفة العمليات: لا تنسوني من الدعاء

المستقلة/ منى شعلان/ نشرت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، فيديو لها من داخل غرفة العمليات بإحدى مستشفيات العاصمة البريطانية لندن، لإجراء عملية جراحية، وطالبت بسمة الجمهور بالدعاء لها ، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

وظهرت “وهبة” وهى ترتدى الملابس الطبية قائلة: “أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه أبدًا”، مضيفة، “يد الله فوق أيديهم” متابعة:” خير باذن الله خير باذن الله وبفضل الله وبفضل دعواتكم ولا تنسوني من الدعاء”.

وعلقت وهبة على الفيديو: “من لندن أسالكم الدعاء العملية حالًا”.

وتتواجد الإعلامية بسمة وهبة ، فى لندن ، خلال الشهور الماضية، بعد تعرضها لوعكة صحية ، حيث أنها تعانى من مشكلة في المعدة بالإضافة إلى نزيف، وليست حالة نادرة ولكنها حالة غاية فى الصعوبة، على حد وصفها ، قائلة فى تصريحات تليفزيونية لها :” أعانى من مشكلة فى المعدة بالإضافة إلى نزيف، وليست حالة نادرة ولكنها حالة غاية فى الصعوبة، وربنا كرمنى بطبيب إنجليزى استطاع أن يقوم بالكشف على حالتى، وتحسنت على يده بفضل العلاج الذى كتبه وتناولته ولم تأت لى الأعراض لمدة شهر.

وأضافت: “أنا فى نعمة وفضل من الله والحمد لله، المشكلة الثانية إن النزيف كان نتيجة الهرمونات التى تساعد على تنشيط الخلاية السرطانية، والتى لم يكن من المفروض تواجدها لدى بسبب كونى مريضة سرطان”.

ويذكر أن بسمة وهبة عانت منذ سنوات من مرض السرطان وأتمت شفاءها.