فيديو : بسبب صدام حسين فنانة عُمانية تعتذر باكية “للشعب الكويتي”

المستقلة/ منى شعلان/ قدمت الفنانة العمانية بثينة الرئيسي ، إعتذرا رسميا للشعب الكويتى بعد نشرها صورة للراحل السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان السابق مع رئيس العراق السابق صدام حسين ، عبر موقع”سناب شات”.

وتعرضت بثينة الرئيسي ، بسبب تلك الصورة لهجوما حادا من قبل متابعيها ، مطالبيناها بالإعتذار عما بدر منها .

وظهرت الرئيسى ، فى مقطع فيديو لها ، وهى تبكى وتعتذر للشعب الكويتى، مؤكدة أنها لم تقصد نشر الصورة لوجود صدام حسين موضحة أنها رأت في الصور المنشورة كلها صورة السلطان قابوس فقط، وأن حالتها النفسية السيئة لم تسمح لها بمراجعة كل الصور قبل نشرها، معبرة عن تقديرها وحبها للكويت وشعبها.

وأضافت أن ما أقدمت عليه خطأ وغير مقصود، هذه الصورة جاءت من أحد متابعيني، ولم تقم بمراجعتها قبل نشرها، وهذا خطأ منها وتعترف به و كان من المفروض أن تراجع صورة قبل نشرها ولكن حالتها النفسية لم تسمح بمراجعتها قبل النشر “.

مشددة على حبها وتقديرة لدولة الكويت وأنها تعتبر نفسها مواطنة كويتية ودرست في الكويت وزوجها كويتي”.

ولاقى مقطع الفيديو إستحسان الكثيرون وتعاطفوا مع بثينة الرئيسي، ومع بكائها مشيرين إلى أنها بالتأكيد لم تقصد إثارة غضب الشعب الكويتى ، وهى فى الأساس كويتية المنشأ ومتزوجة من رجل كويتي.