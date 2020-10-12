فيديو.. “بسبب أنفها” أمينة خليل تتصدر تريند جوجل فى مصر

المستقلة/ منى شعلان/ تصدرت الفنانة أمينة خليل محركات البحث “جوجل” فى مصر ، بعدما ظهرت ضيفة ببرنامج “سهرانين ” ، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON.

حيث تحدثت خليل ، عن تفكيرها فى إجراء عملية تجميل فى أنفها ، بسبب سخرية بعض نشطاء السوشيال ميديا ، من كبر أنفها ، عندما تنشر صوراً لها ، إلا أن هناك موقفا حدث لها قبل ذهابها للطبيب المختص، منعها من إجرائها وأزال تلك الفكرة من تفكيرها.

وقالت أمينة بإنها تحب السوشيال ميديا ولكنها تراها كسلاح ذو حدين، فإذا استخدمناها بشكل صحيح سننال على استفادة كبيرة منها، بينما تعاملنا الخاطئ يؤدي للكثير من المشكلات.

وسردت أنها وهي في العشرين من عمرها، حجزت بالفعل مع أحد الأطباء المختصين بالتجميل، وقبل العملية بيومين، وقعت من على السلم، وأصيبت بعدة إصابات بالغة، فهاتفت الطبيب لتخبره بما جره معها، فأخبرها أنها من المستحيل أن يقوم لها بها في ذلك الوضع، وبالتالي قررت عدم إجراء العملية وأيقنت أنها رسالة من الله.

وكشفت عن أكثر التعليقات السلببة التي طالتها من السوشيال ميديا والتي جاءت كالتالي: “أعملي مناخيرك” و”بطلي تناكة” ، مناخيرك وحشة”.

يذكر أن آخر أعمال أمينة خليل كان فيلم “توأم روحي”، بطولة حسن الرداد وعائشة بن أحمد، تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبولبن وإنتاج أحمد السبكي.