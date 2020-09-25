فيديو.. باسم ياخور يقدم نصائح لراغبى تعلم التمثيل ويوعد الموهوبين بفرصة عمل

المستقلة/منى شعلان/دشن الفنان السوري باسم ياخور ، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” ، قناته الرسمية منذ 3 أشهر ، من أجل تواصله مع الجمهور بشكل مباشر وتقديم فيديوهات لراغبي تعلم التمثيل.

ونشر أول فيديو له ، عبر قناته ، يحتوى على نصائح للراغبين فى دخول عالم التمثيل ، كما شارك جمهوره فى فيديو لايف ، عبر صفحته بموقع الفيسبوك ، عن تقديمه سلسلة فيديوهات تعليمية لتدريس وتعليم الثمثيل ، مشيراً إلى أنّه كان يعمل منذ سنوات أستاذاً مساعداً في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق.

ووعد النجم السوري أنه سيساعد بعض الشباب المتحمس للتمثيل في أعماله الدرامية المقبلة في حال كان الشاب أو الفتاة يمتلكان الموهبة والملكات اللازمة ، منوها على أن الموهبة شئ أساسى ، وليس بالضرورة أن يكون الممثل الموهوب دارساً في المعهد العالي للتمثيل أو يكون دارساً أكاديمياً في المعاهد والجامعات، فالمهم هو امتلاك الموهبة.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان السوري باسم ياخور الدرامية مشاركته في رمضان الماضي في الموسم الثاني من مسلسل الحرملك مع الفنانين جمال سليمان وقيس الشيخ نجيب ودرة وآخرين.