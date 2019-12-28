فيديو : انفجار في مصنع للطائرات بولاية كانساس الأمريكية

المستقلة / أصيب ما لا يقل عن 15 شخصا يوم الجمعة بعد انفجار خط نتروجين سائل في مصنع لشركة تيكسترون للطيران قرب مدينة ويتشيتا بولاية كانساس الأمريكية.

ونقلت “رويترز” عن مسؤولين بالمنطقة وبالشركة أن الانفجار تسبب على ما يبدو في انتكاسة لإطلاق طائرة جديدة قيد التطوير وذلك حسبما

وقال جون جالاجر مدير الخدمات الطبية الطارئة بمقاطعة سيدغويك في مؤتمر صحفي إن الأجهزة الطبية نقلت 11 شخصا إلى المستشفى أحدهما ربما يعاني من إصابات خطيرة.