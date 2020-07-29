فيديو انفجار شاحنات وقود إيرانية

أفادت وسائل إعلام إيرانية، عن وقوع انفجار في إقليم كرمنشاه الغربي، الثلاثاء، وفق ما نقلته “رويترز”. هذا ولم تعرف بعد طبيعة الانفجار وتداعياته وعدد الإصابات، فيما تقول وكالة “إيسنا” إن الحريق حدث بسبب انفجار شاحنات محملة بالوقود.

من جانبه، نشر موقع “إيران إنترناشيونال” مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي الإيرانية، يظهر حريقا هائلا في مخزن وقود بالمنطقة الصناعية في بلدة “دولت آباد” بمحافظة كرمانشاه، وتظهر ألسنة النيران مشتعلة والدخان الكثيف يتصاعد. يشار إلى أنه منذ أواخر يونيو/حزيران تم الإعلان عن سلسلة حرائق وانفجارات في مواقع عسكرية وصناعية ونووية وأيضاً معامل تكرير نفط ومحطات طاقة ومصانع وشركات.