فيديو : الشرطة الصينية تحبس عائلة داخل منزل بعد إصابتهم بـ كورونا

المستقلة / مقاطع فيديو مروعة لرجال الشرطة الصينيين وهم يحبسون المرضى المشتبه بهم في منازلهم، ويعتدون على أفراد أسر المصابين، في ظل محاولة لمحاصرة فيروس كورونا الجديد.

يشكل تفشي الفيروس الجديد في الصين تحديًا كبيرًا ليس فقط للعاملين الطبيين في البلاد، ولكن أيضًا لضباط الشرطة وقادة المجتمع.

وتم تصوير فيديو في مدينة شنيانج بمقاطعة خنان ، بظهر ضابطي شرطة يعزلان عائلة واحدة يشتبه في إصابتها بالمرض المعدي ، عن طريق إغلاق باب منزلهم من الخارج في أواخر الشهر الماضي.

فيما تسبب المرض الذي يهدد الحياة في مقتل 565 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 28300 شخص على مستوى العالم.