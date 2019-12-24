فيديو : السعوديون يقدمون “هدايا باهظة” غير متوقعة لفرقة كورية شهيرة

المستقلة/ بعد النجاح الكبير الذي حققته الفرقتان الكوريتان “سوبر جونير” و”بي تي إس” في السعودية ضمن موسم الرياض الترفيهي، استضاف مهرجان “ميدل بيست” الغنائي الضخم فرقة البوب الكورية “مونستا أكس”، والتي تحظى بشهرة واسعة في السعودية.

وكالعادة توافد عدد كبير من معجبي الفرقة إلى الحفل، وقرر عدد من محبي الفرقة التعبير عن إعجابهم وهوسهم بفرقتهم عن طريق منحهم هدايا باهظة غير متوقعة؛ إذ أقدم بعضهم على منح أعضاء الفرقة الـ 7، بروشا مطليا بالذهب بأسمائهم بالإضافة لبروش على شكل حصان لكل شخص منهم، مع رسائل مليئة بالحب والمشاعر تعبيرا عن حبهم الكبير لأعضاء الفرقة.

وحرصت الفرقة الكورية في بداية الحفل على توجيه تحية إلى الجمهور السعودي باللغة العربية؛ إذ عبر أحد أعضاء الفرقة عن حبه للجمهور السعودي بجملة I Love you، فيما قرر عضو آخر أن يعبر عن حماسته لتواجده بين الجمهور السعودي باستخدام جملة باللهجة الخليجية “هلا والله”، ليتفاعل الحضور معه بشكل كبير.