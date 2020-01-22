فيديو : الرئيس ماكرون يصرخ بوجه الشرطة الإسرائيلية خلال زيارته القدس

المستقلة / أثارت الإجراءات التي اتخذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، غضب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي كان يزور الكنيسة الصلاحية في منطقة باب الأسباط القريبة من المسجد الأقصى المبارك.

وطلب ماكرون من قوات الاحتلال احترام المكان وقوانينه، وخاطب أحد عناصر الاحتلال قائلا: “لم يعجبني ما قمت به أمامي.. أخرج.. أنا آسف ولكننا نعرف القوانين، لا يحق لأي أحد أن يستفز شخصا آخر، فلنلتزم بالهدوء، رجاء احترموا القوانين التي لم تتغير منذ قرون، فليحترم الجميع القوانين”.

ورفض ماكرون دخول أفراد من شرطة الاحتلال الإسرائيلي ومرافقته خلال زيارته للكنيسة التي تقع على أرض ملكيتها فرنسية، في منطقة باب الأسباط في مدينة القدس المحتلة.