فيديو : الرئيس السيسى يبكي بعد عرض مسرحى

المستقلة / تأثر الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد عرض مسرحى من ذوى الهمم ضد التنمر، وقام بمسح دموعه، وصفق لهم بشدة على روعة الأداء، جاء ذلك خلال احتفالية “قادرون باختلاف“، التى تم تنظيمها اليوم الثلاثاء بقاعة المنارة، لأصحاب الهمم وذوى الاحتياجات الخاصة،

و طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحكومة بترسيخ وتعزيز الإجراءات التنفيذية فى إطار تمكين بناتنا وأبنائنا من ذوى القدرات الخاصة، وتعزيز مشاركتهم المجتمعية وضمانًا لحقوقهم وتفوقهم فى شتى المجالات.