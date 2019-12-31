فيديو : الداعية ‘‘محمد النابلسي’’ يطلق نداء استغاثة عاجلة

المستقلة / أطلق الداعية السوري محمد راتب النابلسي، نداءً عاجلًا لإغاثة نازحي إدلب، الذين هُجّروا مؤخرًا، بفعل القصف الجوي الذي تنفذه طائرات “الأسد وبوتين” على المحافظة.

وقال “النابلسي” في شريط مصور نشره على صفحته الرسمية على “الفيسبوك”: “إخوتي الكرام في عالمنا الإسلامي، إن لكم إخوة في إدلب وريفها يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، قد تنكر لهم القريب والبعيد، وصمت العالم كله أمام مأساتهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم”.

وأضاف: “مدوا لهم يد العون بما تستطيعون، بدعائكم ودعمكم ومالكم، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه”، في بادرة جديدة من “النابلسي” لدعم سكان إدلب.

ولاقت رسالة “النابلسي” قبولًا واسعًا من المسلمين حول العالم، كونها جاءت في الوقت الذي سكت فيه آلاف العلماء وأئمة المساجد عن مساندة إدلب ودعم سكانها في مأساتهم المستمرة نتيجة قصف روسيا والأسد.

يذكر أن محافظة إدلب تشهد حملة عسكرية غير مسبوقة، تشنها طائرات نظام الأسد والطائرات الروسية، بالتزامن مع معارك برية عنيفة تنفذها قوات النظام البرية، ما أسفر عن مقتل وإصابة آلاف المدنيين الأبرياء، ونزوح مئات الآلاف من مناطق الاستهداف، منذ مطلع العام الجاري.