فيديو.. الداخلية المصرية تعلن مقتل 17 إرهابيا في شمال سيناء

الداخلية المصرية تعلن مقتل 17 إرهابيا في العريش بشمال سيناء

(المستقلة) ممدوح بليغ/ أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الثلاثاء، مقتل 17 إرهابيا في حملة شنتها قوات الأمن بمدينة العريش، شمال سيناء.

وقالت الداخلية المصرية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «استمرارا لجهود وزارة الداخلية المبذولة بمجال تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ العمليات العدائية التي تستهدف القوات المسلحة والشرطة والنيل من مقدرات البلاد، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بأحد الأحواش الكائنة بمنطقة العبيدات/ ثالث العريش بشمال سيناء».

وأوضحت أن العناصر اتخذت الموقع «وكرا لهم ومرتكزا للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية»، مضيفة: «تم استهداف منطقة اختبائهم ووقع تبادل لإطلاق النار، مما أسفر عن مصرع 11 عنصرا»، عثر بحوزتهم على أسلحة.

وأشار بيان الوزارة إلى أن الأسلحة ضمت 6 بنادق آلية، وبندقيتي «خرطوش»، و3 عبوات متفجرة.

وأضافت الوزارة أن بعض العناصر الإرهابية تمكنت من الهروب «داخل أحد المنازل المهجورة الكائنة بمنطقة الحوص/ أول العريش»، وقد تم تتبعهم وحصارهم و«التعامل معهم»، مما أسفر عن مصرع 6 آخرين.

وعثرت قوات الأمن بحوزة هؤلاء على 4 بنادق آلية، وحزامين ناسفين. وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

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