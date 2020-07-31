فيديو.. الحجاج يطوفون بالكعبة وسط تدابير صحية صارمة

General view of Kaaba as Muslim pilgrims keeping social distance perform Tawaf around it during the annual Haj pilgrimage amid the coronavirus disease (COVID-19) pandemic, in the holy city of Mecca, Saudi Arabia July 31, 2020. Saudi Press Agency/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

(المستقلة)..قام الحجاج في مكة المكرمة بأداء مناسك الحج، وبدا عدد الحجاج قليلا مقارنة بحوالي مليونين ونصف المليون مسلم قاموا بأداء فريضة الحج العام الماضي.

وطاف الحجاج حول الكعبة وهم يضعون الكمامات وتركوا مسافة بين الواحد والآخر حيث كان المشهد مختلفا جدا عما كان عليه في السنوات الماضية حين كان يحتشد مئات الآلاف من الحجاج قرب الكعبة ويطوفون حولها وهم يتسابقون ويتدافعون أحيانا للاقتراب من المقام المغلّف بقماش أسود مطرّز بالذهب ولمسه، وهو أمر ممنوع هذا العام.

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