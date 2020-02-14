فيديو : الجيش تركي يمنع مرور قوات الأسد على طريق دولي في إدلب

الجيش تركي يمنع مرور قوات الأسد على طريق دولي في إدلب

المستقلة / نشرت قناة “روسيا 24″، الجمعة، تقريرا يظهر منع نقطة المراقبة التابعة للجيش التركي قوات النظام السوري والموالين لها من المرور على الطريق الدولي “إم- 5” جنوب معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي.

ويُظهر التقرير المنشور باللغة الروسية وقام بترجمته موقع “درر شامية”، المعارض، الجيش التركي وهو يقطع الطريق بشكل كامل بسواتر ترابية عالية، مع الإبقاء على ممر أحادي الجانب، يعمل على حراسته عدة جنود اتراك.

وقال التقرير، إن القوات التركية سمحت لعربة روسية واحدة بالمرور عبر الحاجز، بعد أن دار حديث قصير بين جندي روسي وآخر تركي، سمح على إثره الأخير للجنود الروس بالعبور باتجاه مدينة معرة النعمان الخاضعة لسيطرة قوات الأسد.