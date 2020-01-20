فيديو: التونسية “درة” ترقص على أغنية أجنبية داخل إحدى الحدائق

المستقلة/ منى شعلان/ تستمتع الفنانة التونسية درة ، بالأجواء الشتوية الدافئة ، معربه عن سعادتها وحبها لفصل الشتاء ، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

حيث نشرت درة ، مقطع فيديو لها ، وهى ترقص على أغنية أجنبية أثناء تواجدها بإحدى الحدائق ، مرتدية جيب قصير وبوط وعليه جاكت فرو ، وعلقت الفنانة التونسية على الفيديو ، قائلة : “يوم جميل”

من ناحية أخرى خضعت الفنانة التونسية درة، مؤخرا لجلسة تصوير جديدة، وظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية فستانا رقيقا، وحازت الإطلالة على إعجاب جمهورها.

يشار إلى أن الفنانة درة تشارك في بطولة فيلم “يوم وليلة” وهو من بطولة خالد النبوي، حنان مطاوع، أحمد الفيشاوي، محمد جمعة، ومن إخراج أيمن مكرم، ويعرض حاليا بالدور العرض السينمائي.