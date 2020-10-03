فيديو.. التريلر الأول لفيلم The Witches يتجاوز الـ 190 ألف مشاهدة خلال 24 ساعة

المستقلة/منى شعلان/ حصد التريلر الدعائى الأول لفيلم The Witches ، أكثر من 190 ألف مشاهدة ، خلال 24 ساعة من طرحه على القناة الرسمية للشركة المنتجة للفيلم بموقع يوتيوب.

ومن المقرر عرض فيلم The Witches ، في 22 أكتوبر الجاري في سينمات الولايات المتحدة الأمريكية وقبل موسم إحتفالات الهالوين أو عيد الرعب ، ومن ثم طرحه فى دور العرض بجميع أنحاء العالم بدءًا من 28 أكتوبر”.

و ينتمي الفيلم لنوعية الخيال والتشويق ويدور فى إطار كوميدي، يلعب بطولته آن هاثاواي، وأوكتافيا سبنسر ، وستانلي توتشي، وكريستين تشينويث، وكريس روك، وجهازير كاديم برونو ، ومأخوذ عن رواية للكاتب “رونالد دال” والذى طرحها عام 1983، والفيلم من كتابة و إخراج “روبرت زيميكس”، وشارك في كتابته المخرج “جوليرمو ديل تورو”.

وتدور أحداث فيلم The Witches ، في أواخر عام 1967، حول صبي صغير يتيم يدعى “برونو” ذهب للعيش مع جدته “سبنسر” في بلدة ديموبوليس الريفية في ولاية ألاباما، بينما يواجه الصبي وجدته بعض السحرة المخادعين ولكن ينتقلوا بعيدًا إلى منتجع فخم على شاطئ البحر، في الوقت نفسه جمعت فيه الساحرة الكبرى في العالم التي تجسد دورها “آن هاثاواي” زملائها المقربين من جميع أنحاء العالم لتحويل جميع الأطفال إلى فئران.