فيديو.. “الأنثى هى جمال الحياة”.. هكذا تحدث عمرو دياب عن المرأة

المستقلة/منى شعلان/ شارك المطرب المصري عمرو دياب جمهوره ، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات انستغرام ، مقطع فيديو يجمع مجموعة من النساء من مختلف البلدان والجنسيات ، يتغنون بأغنيته الشهيرة “جميلة”، وهي الاغنية التي طرحها الهضبة لابنته جنا دياب.

وانتهى الفيديو برسالة إيجابية للمرأة على لسان صاحبة فكرة الفيديو ومخرجته “ريم دغمش” قائلة “الأنثى ليست مجرد مظهر وجسد وجمال ، الأنثى روح وقلب ووطن.

وعلق الهضبة على الفيديو قائلا :” المرأة هي الجمال… الأنثى ليست مجرد مظهر، وجسد، وجمال، الأنثى روح، وقلب، ووطن، الأشياء الأكثر جمالاً في العالم لا يمكنك رؤيتها أو حتى لمسها، يجب أن تشعر بها بقلبك ، الأنثى هي جمال الحياة”.

وتابع :”والأنثى سندك في كل الأوقات، والأنثى هي كل شيء. إن أسمى أنواع الجمال ليس ذلك الذي يفتِنُنا على الفور، بل الذي يتسلّل إلينا ببطء نحملهُ معنا ونحن لا نكاد نشعر به. لا يمكنك الاعتماد على لون بشرتك، وكيف تبدو حتى تشعر بالثبات، والثقة بنفسك”.

وأضاف:”ما هو جميل في الأساس هو أن يكون لديك رحمة لنفسك ولمن حولك، هذا هو الجمال ، نجوب العالم بحثاً عن الجمال، ولا ندري أننا يجب أن نحمله بداخلنا، وإلّا لن نجده أبداً”.