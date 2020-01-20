فيديو : الأمير السابق “هاري” يتحدث بشكل علني سر تنازله عن الواجبات الملكية

المستقلة/ بالتزامن مع قبول قصر باكنغهام الملكي انفصال الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل عن الحياة الملكية والتخلي عن ألقابهما تحدث الأمير هاري بكل وضوح لأول مرة عن أسباب هذا القرار.

فخلال مأدبة عشاء رسمية رسمية لصالح جمعية الأطفال المستضعفين الخيرية تحدث الأمير هاري بشكل علني عن السر وراء قراره المفاجئ بالتنازل عن الواجبات الملكية.

بدأ الأمير هاري حديثه مؤكداً أنه يفضل أن يسمع الجميع الحقيقة منه بشكل شخصي حيث أوضح أنه أحب لندن وأحب القصر الملكي فهذا هو المكان الذي نشأ به وعلاقته بهذا المكان لن تتغير أبداً.

لكن عند زواجه من ميغان ماركل توقع أن تتعامل عائلته معها بأذرع مفتوحة وحب لكن الكثير من التحديات واجهتهما، على الرغم من استعداده هو وميغان ماركل الكامل لتقديم الخدمات المطلوبة منهما بحب والتزام لذلك هو يشعر بالحزن العميق لوصول الأمر إلى هذه المرحلة.

كما أعلن بشكل صريح أن حياة زوجته وحالتها النفسية كانت السبب الرئيسي وراء الابتعاد عن العائلة المالكة خاصة وأن القرار جاء بعد الكثير من الحديث والمحاولات التي استمرت لسنوات.

وأضاف أنه لم يكن دائماً على صواب لكن لم يكن هناك خيار آخر سوى الانسحاب والابتعاد عن العائلة المالكة إلا أنه تعهد بالتزام الوفاء الكامل نحو الملكة والقيام بواجباته العسكرية بعيداً عن المسائل المالية.

الأمير هاري أوضح أيضاً أن هذا القرار لن يغير من طبيعته شيئاً ويتمنى من الجميع تفهم هذا القرار حتى يتمكن من الحصول مع زوجته وابنه على حياة هادئة خاصة وأن الإعلام قوة هائلة يمكنها أن تُحدث أضرار بالغة.

أما عن علاقته بالعائلة المالكة، فأكد أنه يكن احترام بالغ لجدته الملكة إليزابيث وباقي أفراد العائلة لأن القيم التي تعلمها مع أفراد عائلته هي التي منحته الشجاعة ليتخذ هذا القرار.

الجدير بالذكر أن الملكة إليزابيث أعلنت عن احترامها الكامل لقرار ميغان وهاري وأكدت أنها تدعم بالكامل رغبتهما في الحصول على حياة مستقرة بعيداً عن التدقيق الإعلامي كما أعلن الأمير تشارلز استمراره في دعم ابنه هاري مالياً.