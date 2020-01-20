فيديو : الأمن العراقي يعتقل محتجين حاولوا قطع طريق في بغداد

المستقلة /أفادت خلية الإعلام الأمني العراقية، بالقبض على محتجين حاولوا قطع طريق في بغداد، اليوم الإثنين.



وذكرت الخلية، في بيان على فيس بوك أن “مجموعة خارجة عن القانون حاولت في تمام الساعة الثامنة والنصف صباح اليوم، قطع طريق أسفل جسر 600 على سريع محمد القاسم في منطقة الصليخ بجانب الرصافة في بغداد، وقد توجهت القوات الأمنية وأعادت افتتاحه وألقت القبض على هذه المجموعة وأحالت أفرادها للقضاء”.

وتتواصل في بغداد وعدد من المدن العراقية اليوم الاشتباكات بين محتجين وقوات الأمن، بالتزامن مع انتهاء هدنة حددها المحتجون للاستجابة لمطالبهم، وعلى رأسها الإسراع بتشكيل حكومة جديدة.