فيديو.. الأعلى للإعلام يحيل رضوى الشربيني للتحقيق بشأن دفعها عن الحجاب

المستقلة/منى شعلان/ قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري ، فتح تحقيق عاجل مع المذيعة رضوى الشربيني ، بعد الشكاوى التي تلقاها المجلس بشأن حديثها عن الحجاب.

وكانت الإعلامية رضوى الشربيني، قد وجهت رسالة لكل من ترغب في خلع الحجاب، في محاولة منها لإقناعها بالعدول عن قرارها، فى إحدى حلقات برنامجها الشهير”هي وبس”.

وقالت الشربيني: “لكل واحدة هي المحجبة الوحيدة في شلة صحابها أو في عيلتها أو في شارعها أو في شغلها، اوعي تقلعي الحجاب انتي أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة”.

وتابعت رضوى الشربيني ، فى رسالتها لمن ترغب خلع الحجاب، بأن غير المحجبة شيطان نفسها أقوى من إيمانها وقوتها، طالبة من المحجبات أن يلتزمن بالحجاب وأن يتغلبن على شيطانهن قائلة لها: “انتي أحسن عند ربنا”.

وطلبت رضوى الشربيني من المحجبات أن يبحثن على ما يجعلهن أجمل بالحجاب، وألا ينسقن أمام مغريات الحياة أو الضغوط.