فيديو: اعتقال صحفي سوري هدد نانسي عجرم وزوجها بالقتل

(المستقلة) – منى شعلان/تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو ، القبض على صحفي سورى يدعى وسيم زكور، هدد المطربة اللبنانية، نانسي عجرم، وزوجها الدكتور فادي الهاشم، بالقتل ثأرًا للشاب السوري محمد الموسى المعروف إعلاميا “قتيل فيلا نانسي عجرم”، والذي قتل أثناء اقتحام فيلتها الشهر الماضي ، على يد زوجها.

وكانت الفنانة اللبنانية وزوجها ، قاما بمقاضاة، وسيم زكور صاحب صفحة زكور أحمد وجيه بشار (إعصار الصحافة الثائرة) على موقعي “فيسبوك” و “توتيوب”، للقبض عليه والتحقيق معه بجرم التهديد المنصوص عليه في المواد 574 و 575 و 578 عقوبات وجرائم القدح والذم المنصوص عليها في المادتين 582 و 584 عقوبات.

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وكان ” زكور” ، نشر مقطع فيديو له ، يتوعد فيه إن عائلة الشاب السوري محمد الموسي، الذي قتل داخل فيلا نانسي عجرم ستثأر لابنها الذي قتله زوجها ، ويوضح الفيديو المتداول حاليا ، لحظة القبض على “زكور” ،إلا أنه لم تظهر أى بيانات رسمية تشير إلى ذلك بعد انتشار هذا الفيديو.

على الجانب الآخر، أحيت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، ليلة أمس ، أولى حفلاتها الغنائية بعد أزمتها الحالية ، باستاد القاهرة، ضمن حفلات عيد الحب.