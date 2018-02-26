فيديو : اعترافات مثيرة لقاتل فلبينية : كانت حية تلفظ أنفاسها الأخيرة

(المستقلة)… قال إنها كانت حية تلفظ أنفاسها الأخيرة حين وضعها بنفسه في “فريزر” الثلاجة بعد أن أقدمت زوجته على تعذيبها ببيتهما في الكويت، طبقاً لما نقل موقع إخباري فلبيني عن الوارد بالحساب “الفيسبوكي” لإذاعة bombo radyo iloilo السبت، عن أولى اعترافات اللبناني نادر عصام عساف الذي اعتقله فرع “الإنتربول” الدولي منذ يومين في بيروت.

أكدت السلطات اللبنانية والفيليبينية توقيف زوجين في دمشق كانا يشغلان فيليبينية عثر على جثتها في ثلاجة في الكويت مطلع الشهر الحالي.

ويأتي هذا التأكيد غداة اعلان مانيلا تبلغها من الكويت توقيف لبنان للمواطن نادر عصام عساف للاشتباه في تورطه مع زوجته السورية في قتل الخادمة جوانا ديمافيليس (29 عاماً)، القضية التي أثارت خلافاً دبلوماسياً بين الفيليبين والكويت، بحسب موقع “النهار”.

ويطارد الانتربول عساف وزوجته منذ العثور على جثة ديمافيليس بعد أكثر من عام على إبلاغ اسرتها باختفائها، على ما أفاد بيان للخارجية الفيليبينية.

وعثر في الكويت على جثة ديمافيليس، وعليها آثار تعذيب، في ثلاجة في شقة مهجورة تعود للزوجين.

وقال مصدر قضائي لبناني إن لبنان “تسلم من السلطات السورية صباح الجمعة المواطن اللبناني بعدما كانت قد أوقفته وزوجته السورية في دمشق بناء على مذكرة صادرة عن الانتربول”.

وأوضح أن دمشق “احتفظت بالزوجة كونها سورية الجنسية” بينما “أصدر القضاء اللبناني مذكرة توقيف احتياطية في حق الزوج وطلب من الكويت تسليمها ملفه القضائي لمحاكمته على أساسه”.

واضاف المسؤول ان الزوجين توقفا في لبنان فترة قصيرة بعد مغادرتهما الكويت، قبل التوجه الى سوريا المجاورة.

وأكدت الخارجية الفيليبينية التوقيف الثاني في بيان اصدرته في وقت متأخر ليل السبت.

وقال وزير الشؤون الخارجية آلان كايتانو “مع توقيف المشتبه فيهما، ستنفذ السلطات الفيليبينية توجيهات الرئيس دوتيرتي من اجل إنصاف ديمافيليس”.

وشن الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي هجوماً على الكويت بعد الاعلان عن مقتل ديمافيليس، وأعلن الأسبوع الماضي “حظراً تاماً” على عمل الفيليبينيين في الكويت، واعادة مئات من مواطنيه الى بلدهم، ما تسبب في خلاف دبلوماسي بين البلدين.

وتقول السلطات الفيليبينية ان 252 الف فيليبيني يعملون في الكويت غالبيتهم في العمالة المنزلية. (النهاية)