فيديو.. “اشتغل بعيد عني” فنان مصرى يكشف سبب رفض الزعيم عادل إمام العمل معه

المستقلة/ منى شعلان/رفض الزعيم عادل إمام ، تكرار العمل مع الفنان المصرى رضا حامد ، بعد مشاركته الزعيم فى فيلمه الشهير “أمير الظلام” ، الذى عرض عام 2002 وحقق نجاحا كبيراً.

حيث روى الفنان رضا حامد ، أن دوره بالعمل لاقى إشادة جماهيرية كبيرة ، وتسبب ذلك فى غضب الزعيم ، على حد قوله أثناء استضافته ببرنامج “90 دقيقة” الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، على قناة المحور المصرية .

وأشار حامد ، أنه عندما كان يصور فيلم “أمير الظلام” مع الفنان عادل إمام، أخبره أحد الأشخاص المقربين بأن الزعيم لن يشاركه معه في أعمال أخرى بعد انتهاء تصوير “أمير الظلام”، معلقًا :” أحد المقريبن من أستاذ عادل قالي أنت نورت أكثر منه ومش هتشتغل تاني معاه قولتله أنت كذاب”.

وتابع حامد، أنه عندما ذهب إلى الزعيم يطالبه بالعمل في فيلمه الجديد رفض وقال له:”أنا قدمتك خلاص في الفيلم اشتغل بعيد عني”، موضحة أن رد فعل الزعيم كان صدمة كبيره له، مؤكدًا أنه بعد ذلك قرر الانطلاق إلي المسرح واستطاع أن يثبت مهارته ولفت نظر الجمهور له بخفه ظله، حتي توقع له الفنان الراحل سعيد عبد الغني إن نهاية حياته ستكون على خشبة المسرح.